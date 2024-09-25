Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatta oynanacak açılış maçını yarın akşam 19.45'te Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile yapacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezon 36 takımla oynanacak lig formatında Fenerbahçe, ilk maçında yarın saat 19.45'te Union Saint-Gilloise'i konuk edecek. Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Lugano'yu saf dışı bırakırken, bir sonraki turda Fransız ekibi Lille'e 2-1 ve 1-1'lik skorlarla elendi. Belçika ekibi ise Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slavia Prag'a (3-1, 0-1) elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.
UNİON SAİNT-GİLLOİSE İLE 3. RANDEVU
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile geçtiğimiz sezon Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı. Belçika'da oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Kadıköy'de rakibine 1-0 mağlup olsa da turu geçen taraf oldu. Taraflar yarın akşam 3. kez kozlarını paylaşacak.
AVRUPA KUPALARINDA 275. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 274 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 109 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 56 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde ise 391 gol gördü.
KUPA 2'DE 137. MAÇ
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 137. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 136 müsabakada 60 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 191 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 171 gol gördü.