Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezon 36 takımla oynanacak lig formatında Fenerbahçe, ilk maçında yarın saat 19.45'te Union Saint-Gilloise'i konuk edecek. Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Lugano'yu saf dışı bırakırken, bir sonraki turda Fransız ekibi Lille'e 2-1 ve 1-1'lik skorlarla elendi. Belçika ekibi ise Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slavia Prag'a (3-1, 0-1) elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.