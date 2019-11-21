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  3. 21 Kasım 2019 11:41

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer rekabeti

Galatasaray ve Fenerbahçe devre arası transfer döneminde karşı karşıya gelecek. Yaz transfer döneminde zincirlerini kırarak oyuncu alışverişinde bulunan iki takım, ocak ayında Süper Lig'de forma giyen genç yıldız için kıyasıya mücade

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer rekabeti

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer rekabeti

Fotomaç'ın haberine göre; Yaz transfer döneminde Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar transferde rövanşı almak istiyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer rekabeti

Ara transfer döneminde bazı futbolcular ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, listesinde olan isimler için düğmeye basacak.

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer rekabeti

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.

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