Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer rekabeti
Galatasaray ve Fenerbahçe devre arası transfer döneminde karşı karşıya gelecek. Yaz transfer döneminde zincirlerini kırarak oyuncu alışverişinde bulunan iki takım, ocak ayında Süper Lig'de forma giyen genç yıldız için kıyasıya mücade
Fotomaç'ın haberine göre; Yaz transfer döneminde Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar transferde rövanşı almak istiyor.
Ara transfer döneminde bazı futbolcular ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, listesinde olan isimler için düğmeye basacak.