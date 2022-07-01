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Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde: William Carvalho'da yeni gelişme

Carvalho transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray tüm şartlarını zorluyor. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde: William Carvalho'da yeni gelişme - Resim: 1

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Real Betis'in Portekizli defansif orta saha oyuncusu William Carvalho'da yeni gelişmeler yaşandı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde: William Carvalho'da yeni gelişme - Resim: 2

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın teklifinden daha yüksek bir bonservis ücreti ile İspanyol kulübünün kapısını çaldığı, ayrıca Jorge Jesus faktörü nedeniyle Carvalho'nun çubuklu formaya daha sıcak olduğu bilgisi geldi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde: William Carvalho'da yeni gelişme - Resim: 3

Bu arada Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin Portekizli oyuncunun takımda kalmasından yana görüş belirtmiş olmasına rağmen Betis yönetimi Carvalho'nun sadece 1 yıllık sözleşmesinin kalmasından dolayı satıştan yana tavır koyduğu bildirildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde: William Carvalho'da yeni gelişme - Resim: 4

Carvalho Fenerbahçe'den 3.5 milyon Euro ücret isterken Sarı-Lacivertli yönetim bu rakamı bonuslarla birlikte ödemek istiyor. 30 yaşında ve 1.87 boyunda olan Carvalho Real Betis dışında Sporting ve Brugge takımlarında forma giymişti.

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