Fenerbahçe ve Galatasaray Türk statüsünde oynayabilen yıldız isim için karşı karşıya

Daha önce Fanatik'e konuşan Baniya, "Kendimi Türk hissediyorum çünkü Türk bir annenin oğluyum. A Milli Takım'da oynamak benim küçüklük hayalimdi. Başkanımız Süleyman Hurma da benim Türk Milli Takımı'nda oynamamı istiyor. Tabii ki Benin'den de İtalya'dan da beni izleyenlerin olduğunu biliyorum. Ancak benim ilk tercihim her zaman Türk Milli Takımı olacak" demişti.