Fenerbahçe Visca için o yıldızı gözden çıkardı
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.
Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca için de nabız yoklamaya devam ediyor.
Kanarya, geçtiğimiz sezonlardan bu yana kadrosuna katmayı hedeflediği Boşnak yıldız Edin Visca'dan vazgeçmedi.
Fenerbahçe, Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor.