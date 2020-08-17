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  3. 17 Ağustos 2020 00:51

Fenerbahçe Visca için o yıldızı gözden çıkardı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Fenerbahçe Visca için o yıldızı gözden çıkardı

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca için de nabız yoklamaya devam ediyor.

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Fenerbahçe Visca için o yıldızı gözden çıkardı

Kanarya, geçtiğimiz sezonlardan bu yana kadrosuna katmayı hedeflediği Boşnak yıldız Edin Visca'dan vazgeçmedi.

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Fenerbahçe Visca için o yıldızı gözden çıkardı

Fenerbahçe, Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe Visca için o yıldızı gözden çıkardı

Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Sloven futbolcu Miha Zajc'ı, bu transferde kullanmak istediği belirtiliyor.

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