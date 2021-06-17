Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu: İşte son dakika transfer haberleri

BİRÇOK İSİM GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Portekiz veya Alman' ekolüne vurgu yaptığı günden itibaren ortaya birçok iddia atıldı. Rafael Benitez'den Roger Schmidt'e hatta Rafael Benitez'e kadar birçok isim hem yurt dışında hem yere basında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında gösterildi.