Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu: İşte son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Başkan Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler dün İstanbul'da ünlü teknik direktörün menajeriyle bir araya geldi. Lucien Favre ile görüşme gerçekleştiren fakat anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü resmen açıklamaya hazırlanıyor.
ALİ KOÇ İPUÇLARI VERMİŞTİ
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belirlenmesine artık sayılı günler kaldı. Sarı Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında Alman veya Portekiz ekolüne vurgu yaparak yeni teknik direktör için ipuçları vermişti.
GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ
Ali Koç ve kurmayları yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü görüşmelerde artık sona yaklaştı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün açıklanmasına artık çok az kaldı.
BİRÇOK İSİM GÜNDEME GELDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Portekiz veya Alman' ekolüne vurgu yaptığı günden itibaren ortaya birçok iddia atıldı. Rafael Benitez'den Roger Schmidt'e hatta Rafael Benitez'e kadar birçok isim hem yurt dışında hem yere basında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında gösterildi.
DALIC İDDİASI
Fenerbahçe'de Alman veya Portekiz ekolünün dışında da gündeme önemli isimler geldi. Başkan Ali Koç'ın 'Balkan kökenli bir hoca da olabilir' sözünün ardında gözler Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic'e çevrildi. Dalic'in ismi geçtiğimiz sezon başında da gündeme gelmiş fakat Erol Bulut göreve başlamıştı.