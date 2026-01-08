Fenerbahçe yeni transferini İstanbul'a getirdi

Ara transfer döneminde Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın bonservisini alan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi'yi de renklerine bağlıyor.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.

Ayrıca İstanbul'a gelen uçaktan Matteo Guendouzi ve Fenerbahçeli yöneticilerin bulduğu bir fotoğraf paylaşıldı.