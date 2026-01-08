Fenerbahçe yeni transferini İstanbul'a getirdi
Fenerbahçe, Lazio'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getirdi.
Ara transfer döneminde Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın bonservisini alan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi'yi de renklerine bağlıyor.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.
Ayrıca İstanbul'a gelen uçaktan Matteo Guendouzi ve Fenerbahçeli yöneticilerin bulduğu bir fotoğraf paylaşıldı.
İstanbul'a geldi
İtalya'dan havalanan uçak 14.15'te Sabiha Gökçen'e iniş yaparken Guendouzi ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek birlikte geldiler.
Son olarak Lazio'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Futbolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde kendisini bekleyen araca bindi. Daha sonra kendisini bekleyen basın mensupları ve taraftarların yanına gelerek selam verdi ve araca döndü.