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  3. 21 Ekim 2018 11:10

Fenerbahçe maçı sonrası capsler patladı

Fenerbahçe'nin 9 maç sonunda 9 puan alıp 6 gol atması, sosyal medyada capslerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Fenerbahçe maçı sonrası capsler patladı

İşte o paylaşımlar...

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Fenerbahçe maçı sonrası capsler patladı

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Fenerbahçe maçı sonrası capsler patladı

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Fenerbahçe maçı sonrası capsler patladı

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