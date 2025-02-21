  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Fenerbahçe yönetiminden derbi primi kararı

Fenerbahçe yönetiminden derbi primi kararı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürerken, Fenerbahçe yönetiminin bu maça özel futbolculara prim dağıtma kararı aldığı öğrenildi.

Kaynak: Fotomaç Gazetesi
Fenerbahçe yönetiminden derbi primi kararı - Resim: 1

Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi saat 20.00'da oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

1 / 5
Fenerbahçe yönetiminden derbi primi kararı - Resim: 2

Yönetim oyuncuların motivasyonunu artırmak için bu dev maça özel prim belirledi.

2 / 5
Fenerbahçe yönetiminden derbi primi kararı - Resim: 3

Süper Lig'de Galatasaray'ı 6 puan geriden takip eden ve kritik derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de yönetim, Anderlecht maçı öncesinde futbolcular ve teknik heyetle yaptığı toplantıda 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı.

3 / 5
Fenerbahçe yönetiminden derbi primi kararı - Resim: 4

Fotomaç'ta yer alan habere göre; RAMS Park'taki mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde oyuncu ayırt etmeksizin bu miktar dağıtılacak.

4 / 5