Fenerbahçe yönetiminden derbi primi kararı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürerken, Fenerbahçe yönetiminin bu maça özel futbolculara prim dağıtma kararı aldığı öğrenildi.
Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi saat 20.00'da oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
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Yönetim oyuncuların motivasyonunu artırmak için bu dev maça özel prim belirledi.
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Süper Lig'de Galatasaray'ı 6 puan geriden takip eden ve kritik derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de yönetim, Anderlecht maçı öncesinde futbolcular ve teknik heyetle yaptığı toplantıda 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı.
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Fotomaç'ta yer alan habere göre; RAMS Park'taki mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde oyuncu ayırt etmeksizin bu miktar dağıtılacak.
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