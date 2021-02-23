Fenerbahçe'de Ali Koç isyan bayrağını açtı!
Son olarak Göztepe'ye karşı bir yenilgi alarak lider Galatasaray’ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de moraller kötü...
Göztepe'ye karşı şok bir yenilgi alarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de moraller çok bozuk…
Karşılaşma sonrası Başkan Ali Koç ile futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nu statta acil durum zirvesi yaptığı ortaya çıktı.
TAKIMIN DURUMU MASAYA YATIRILDI
Kritik toplantıda Erol Bulut ve takımın durumu masaya yatırıldı. Sezon başından bu yana her seferinde Bulut'un arkasında duran Ali Koç'un da artık isyan bayrağını çektiği öğrenildi.