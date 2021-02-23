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  3. 23 Şubat 2021 13:26

Fenerbahçe'de Ali Koç isyan bayrağını açtı!

Son olarak Göztepe'ye karşı bir yenilgi alarak lider Galatasaray’ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de moraller kötü...

Fenerbahçe'de Ali Koç isyan bayrağını açtı!

Göztepe'ye karşı şok bir yenilgi alarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de moraller çok bozuk…

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Fenerbahçe'de Ali Koç isyan bayrağını açtı!

Karşılaşma sonrası Başkan Ali Koç ile futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nu statta acil durum zirvesi yaptığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de Ali Koç isyan bayrağını açtı!

TAKIMIN DURUMU MASAYA YATIRILDI
Kritik toplantıda Erol Bulut ve takımın durumu masaya yatırıldı. Sezon başından bu yana her seferinde Bulut'un arkasında duran Ali Koç'un da artık isyan bayrağını çektiği öğrenildi.  

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Fenerbahçe'de Ali Koç isyan bayrağını açtı!

KİMSEDE OLMAYAN KADROYU VERDİK
Koç'un Belözoğlu'na, "20 futbolcu aldık. Kimsede olmayan kadroyu verdik. Mart ayına geldik ama rakip kaleye bile gidemiyoruz. Bu takımın sorunu ne?" diyerek dert yandığı öğrenildi.

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