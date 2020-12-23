Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev
Fenerbahçe'de eksik oyuncu fazlalığı, Erol Bulut’un çözüm arayışına itti. Bulut, Caner Erkin’i sol açıkta görevlendirmeyi planlıyor.
Tecrübeli futbolcu, Novak’la birlikte sol kanadı kullanabilir. Bulut, taktik antrenmanlarda bunun denemesini yaptı.
Caner daha önce de zaman zaman maç içerisinde bu rolü üstlenmişti ancak hiç 11’de sol açık karşılaşmaya başlamadı.
Fanatik'te yer alan habere göre Erol Bulut’un Cisse’nin arkasında görev vereceği diğer isimlerin Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam olması muhtemel.