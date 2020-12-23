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  3. 23 Aralık 2020 13:31

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev

Fenerbahçe'de eksik oyuncu fazlalığı, Erol Bulut’un çözüm arayışına itti. Bulut, Caner Erkin’i sol açıkta görevlendirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev

Tecrübeli futbolcu, Novak’la birlikte sol kanadı kullanabilir. Bulut, taktik antrenmanlarda bunun denemesini yaptı.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev

Caner daha önce de zaman zaman maç içerisinde bu rolü üstlenmişti ancak hiç 11’de sol açık karşılaşmaya başlamadı.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev

Fanatik'te yer alan habere göre Erol Bulut’un Cisse’nin arkasında görev vereceği diğer isimlerin Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam olması muhtemel.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev

Mert Hakan Yandaş’ın ise Gustavo’nun yanında, merkez orta sahada görev yapacağı öğrenildi. Sosa’nın oynaması halinde ise Caner sol beke, Mert Hakan ise Ferdi ve Thiam’ın yanına geçecek.

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