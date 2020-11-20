Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

Arjantinli futbolcunun ağrıları dün büyük oranda geçti. Yapılan kontrolde de bir soruna rastlanmayınca 32 yaşındaki kanat oyuncusu idmanın tamamında takımla çalıştı. Aynı şekilde Sinan Gümüş de takıma katıldı. Bu durum, Erol Bulut’a rahat bir nefes aldırdı.