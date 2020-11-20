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  3. 20 Kasım 2020 00:01

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

Önceki gün ağrıları nedeniyle takımdan ayrı çalışan Perotti, dün arkadaşlarına katıldı. Gökhan Gönül ise yine idmana katılamadı. Yıldız futbolcu, Gençlerbirliği maçında kesin olarak yok.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan oyuncuların durumları netleşmeye başladı. Diego Perotti, ağrıları nedeniyle önceki günkü idmanda takımdan ayrı, özel bir çalışma gerçekleştirmişti.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

Arjantinli futbolcunun ağrıları dün büyük oranda geçti. Yapılan kontrolde de bir soruna rastlanmayınca 32 yaşındaki kanat oyuncusu idmanın tamamında takımla çalıştı. Aynı şekilde Sinan Gümüş de takıma katıldı. Bu durum, Erol Bulut’a rahat bir nefes aldırdı.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ise dün yine antrenmanda yer almadı. Tecrübeli sağ bekin Gençlerbirliği maçında oynamayacağı kesinleşti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia da Başkent deplasmanında görev yapamayacak.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku!

Hollanda U21 Takımı’ndan sakat dönen Ferdi Kadıoğlu’nun da bu hafta oynaması zor görünüyor. (Fanatik)  

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