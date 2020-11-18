Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz tehlikesi!

Bu iddialara bir yenisi Almanya’dan geldi! Sky Sports News kanalında her pazartesi yayınlanan Transfer Update-die Show programının bu haftaki konusu Ömer Faruk Beyaz’dı. Genç yıldıza geniş bir yer ayrılan programda 17 yaşındaki oyuncu için ‘Türk Messi’ benzetmesi yapıldı.