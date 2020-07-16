Fenerbahçe'den 3 yıldız için Düsseldorf'a çıkarma!
Sarı-Lacivertliler, Bundesliga’dan düşen Kırmızı-Beyazlılar’ın Milli yıldızları Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ı uzun süredir takipteydi. Bu isimlere forvet Iyoha da eklendi. Fenerbahçe, 3 yıldız için Düsseldorf’a teklif hazırlıyor
Bir sezonu daha hayal kırıklığı yaşatarak bitirmeye hazırlanan Fenerbahçe, 2020- 21 yapılanması için kolları sıvadı. Yönetim ve sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Sarı-Lacivertliler’in hazırladığı transfer listesinin ilk sıralarında Fortuna Düsseldorf forması giyen Milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman var.
Kiel’de kiralıktı Alman basınına göre Fenerbahçe’nin radarına Düsseldorf’tan bir isim daha girdi: Emmanuel Iyoha... 22 yaşındaki forvet sezun 2. Lig ekiplerinden Kiel’de geçirdi. Iyoha, burada kaydettiği 9 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nijerya asıllı Alman forvet, 1.91 m.’lik boyuyla tarz olarak Muriç’e benziyor.