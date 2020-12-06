  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Aralık 2020 23:30

Fenerbahçe'nin 1 numarasından 10 numara kurtarış

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, derbi mağlubiyetini unutturmak ve zirveye bir adım daha yaklaşmak için Denizlispor maçına galibiyet parolasıyla çıktı. Ev sahibi Denizlispor'un baskısına Altay Bayındır dur dedi. Genç kaleci 1 dakikada yaptığı 3 kurtarışla yıldızlaştı..

Fenerbahçe'nin 1 numarasından 10 numara kurtarış

İLK YARIDA 2 GOL  Karşılaşmaya çok istekli başlayan sarı lacivertliler; henüz 9. dakikada Cisse ile perdeyi açarken, 40'ta sahneye çıkan Tisserand, skoru 2-0 yaptı.

1/ 7
Fenerbahçe'nin 1 numarasından 10 numara kurtarış

ALTAY KALESİNİ GOLE KAPATTI  Soyunma odasına 2-0 önde giren Fenerbahçe, ikinci yarıda büyük düşüş yaşasa da Altay Bayındır, kalesinde adeta devleşti.

2/ 7
Fenerbahçe'nin 1 numarasından 10 numara kurtarış

PENALTIDA GOLE İZİN VERMEDİ  56. dakikada Denizlispor penaltı kazanırken, Murawski'nin vuruşunda Altay gole izin vermedi.

3/ 7
Fenerbahçe'nin 1 numarasından 10 numara kurtarış

ART ARDA KURTARIŞLAR  Altay, yine aynı dakikalarda Denizlispor'da İsmail Aissati'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu 90 diye tabir edilen bölgeden müthiş bir refleksle kurtardı.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM