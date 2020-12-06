Fenerbahçe'nin 1 numarasından 10 numara kurtarış
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, derbi mağlubiyetini unutturmak ve zirveye bir adım daha yaklaşmak için Denizlispor maçına galibiyet parolasıyla çıktı. Ev sahibi Denizlispor'un baskısına Altay Bayındır dur dedi. Genç kaleci 1 dakikada yaptığı 3 kurtarışla yıldızlaştı..
İLK YARIDA 2 GOL Karşılaşmaya çok istekli başlayan sarı lacivertliler; henüz 9. dakikada Cisse ile perdeyi açarken, 40'ta sahneye çıkan Tisserand, skoru 2-0 yaptı.
ALTAY KALESİNİ GOLE KAPATTI Soyunma odasına 2-0 önde giren Fenerbahçe, ikinci yarıda büyük düşüş yaşasa da Altay Bayındır, kalesinde adeta devleşti.
PENALTIDA GOLE İZİN VERMEDİ 56. dakikada Denizlispor penaltı kazanırken, Murawski'nin vuruşunda Altay gole izin vermedi.