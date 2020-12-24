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  3. 24 Aralık 2020 13:00

Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber

Fenerbahçe'de Diego Perotti bilmecesi sürüyor. Arjantinli yıldız, durumunu soranlara "Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor" diyerek kötü haberi verdi.

Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber

Arjantinli yıldızın dünkü Başakşehir maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyordu. Ancak Fanatik'in haberine göre; tecrübeli futbolcu, durumunu soranlara, “Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor” diyerek şaşırttı.

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Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber

Arjantinli yıldız Fenerbahçe’den maç başı para alıyor. Perotti, tam olarak hazır hale gelmeden sahaya çıkarsa daha ciddi bir sakatlık yaşayarak uzun süre oynayamamaktan endişe ediyor. 

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Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber

Ancak teknik ekip ve yönetimin, deneyimli futbolcunun bu yaklaşımından fazlasıyla rahatsız olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber

4-1'lik Başakşehir maçının ardından Erol Bulut ise BAY geçecekleri ara sonrasında 1 veya 2 futbolcunun dönüş yapabileceğini ifade etti.

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