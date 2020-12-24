Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber

Arjantinli yıldızın dünkü Başakşehir maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyordu. Ancak Fanatik'in haberine göre; tecrübeli futbolcu, durumunu soranlara, “Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor” diyerek şaşırttı.