Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de yeni transfer operasyonu başlıyor. Hatayspor beraberliğinin ardından düğmeye basan Fenerbahçe'de iki isim gidiyor, yeni golcü bugün geliyor. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de yeni transfer operasyonu başlıyor. Hatayspor beraberliğinin ardından düğmeye basan Fenerbahçe'de iki isim gidiyor, yeni golcü bugün geliyor. İşte detaylar...
Süper Lig ikinci hafta mücadelesine Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.