  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Eylül 2020 13:40

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de yeni transfer operasyonu başlıyor. Hatayspor beraberliğinin ardından düğmeye basan Fenerbahçe'de iki isim gidiyor, yeni golcü bugün geliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de yeni transfer operasyonu başlıyor. Hatayspor beraberliğinin ardından düğmeye basan Fenerbahçe'de iki isim gidiyor, yeni golcü bugün geliyor. İşte detaylar...

1/ 12
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden

Hatayspor karşısında Galatasaray derbisi öncesine yara alan Fenerbahçe'de operasyon başladı.

2/ 12
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden

Süper Lig ikinci hafta mücadelesine Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

3/ 12
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden

Sahasında 9 kişi kalan rakibinden 3 puan alamayan Fenerbahçe'nin performansı spor otoriteleri tarafından ciddi şekilde eleştirildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda 'yetersiziz' itirafında bulunmuştu.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM