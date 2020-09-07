Fenerbahçe'de 7 ayrılık
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, hesaplarını yeni sezonda mutlak şampiyonluk üzerine yapıyor.
Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, finalde Sivasspor ile karşılaştığı The Land Of Legends turnuvasında da kupaya uzanarak sezon öncesi büyük bir moral depolarken, kadroya yapılan takviyeleri de yakından görme fırsatı bulundu.
Takvim'in haberine göre; 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de şimdi de kadroyu azaltma operasyonu başladı.
CİDDİ TASARRUF SAĞLANACAK Fenerbahçeli kurmaylar, kadroda daralmaya giderek ciddi tasarruf sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda harcama limiti konusunda da bir nebze rahatlama bekleniyor.