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  3. 07 Eylül 2020 01:28

Fenerbahçe'de 7 ayrılık

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, hesaplarını yeni sezonda mutlak şampiyonluk üzerine yapıyor.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık

Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, finalde Sivasspor ile karşılaştığı The Land Of Legends turnuvasında da kupaya uzanarak sezon öncesi büyük bir moral depolarken, kadroya yapılan takviyeleri de yakından görme fırsatı bulundu.

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Fenerbahçe'de 7 ayrılık

Takvim'in haberine göre; 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de şimdi de kadroyu azaltma operasyonu başladı.

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Fenerbahçe'de 7 ayrılık

CİDDİ TASARRUF SAĞLANACAK Fenerbahçeli kurmaylar, kadroda daralmaya giderek ciddi tasarruf sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda harcama limiti konusunda da bir nebze rahatlama bekleniyor.

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Fenerbahçe'de 7 ayrılık

İlk olarak Mevlüt Erdinç ile Tolgay Arslan'ın sözleşmeleri feshedildi. Ancak Sarı-Lacivertli kulüpte vedalar bu iki isimle sınırlı kalmayacak.

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