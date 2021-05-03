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Fenerbahçe'de 8 ismin üstü çizildi!

Süper Lig’in iddialı takımlarından Fenerbahçe’de şoke eden gelişmeler yaşanıyor. Takımda bu sezon verim alınamayan tam 8 futbolcu birden gönderiliyor.

Şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Fenerbahçe’de kritik gelişmeler yaşanıyor.

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Ligde şampiyonluğa en yakın takım Beşiktaş olsa da Fenerbahçe rakibinin peşini bırakmıyor.

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Sezona bomba transfer ile damgasını vuran Fenerbahçe’de yaşanan son gelişmeleri sizler için araştırdık.

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Erol Bulut ayrılığının ardından teknik sorumlu olarak takımın başına geçen Emre Belözoğlu, performansları beğenilmeyen 8 futbolcu hakkında kararını verdi.

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