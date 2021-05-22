Fenerbahçe'de ayrılık sinyali: Yönetime ayrılmak istediğini bildirdi
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un 2. kez aday olmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrilirken, takımın yıldız ismi ayrılmak istediğini yönetime iletti.
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Süper Lig'de şampiyonluğu son haftada ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
ŞAMPİYON SON HAFTA KAÇTI
Bu sezon yaptığı 22 transfer ile lige bomba bir giriş yapan ve son haftaya kadar şampiyonluk iddiasını devam ettiren Fenerbahçe'de gözler Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nda idi.
ALİ KOÇ YENİDEN ADAY
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında 2. kez aday olduğunu resmen açıklamıştı. Hatta Ali Koç ilerleyen günlerde teknik direktör konusuna da karar vereceklerini iletmişti.
İLK HEDEF GOLCÜ
Bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Golcü transferi için hamleler yapan sarı lacivertli yönetim takımdan ayrılacaklara da karar verdi.