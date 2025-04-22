Fenerbahçe'de büyük operasyon: 11 futbolcu ile yollar ayrılıyor
Fenerbahçe, Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında 2 puan kaybeden Fenerbahçe'de, 11 futbolcunun biletinin kesildiği iddia edildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Bu maçta 2 puan bırakan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düştü.
Sabah Gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'de, Bellona Kayserispor beraberliğinin ardından tam 11 futbolcunun biletinin kesildiği kaydedildi.
TRİBÜNLERDEN YÖNETİME TEPKİ
Bellona Kayserispor'un 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'la bulduğu golün ardından tribünler Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti.
"ALİ KOÇ GELECEK, HESAP VERECEK!"
Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği de yuhalayan tribünler uzun süre "Çıkmıyoruz" ve "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı.
Bu sırada bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.