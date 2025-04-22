Fenerbahçe'de büyük operasyon: 11 futbolcu ile yollar ayrılıyor

"ALİ KOÇ GELECEK, HESAP VERECEK!"

Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği de yuhalayan tribünler uzun süre "Çıkmıyoruz" ve "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı.

Bu sırada bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.