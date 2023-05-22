Fenerbahçe'de büyük operasyon: En az 8 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de sezon sonunda ayrılıklar yaşanacağı iddia ediliyor. Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de en az 8 yabancıyla yollar ayrılacak.

Devre arası gelen ve TFF'nin U21 kuralına uyduğu için kontenjan dışı tutulan Jayden Oosterwolde de bu sene 22 yaşına bastığı için yeni sezonda yabancı oyuncu sayılacak. Böylece takımda A Milli Takım uygunluğu bulunmayan futbolcu sayısı 19'a yükselecek. Bu da sezona 14 yabancıyla başlaması gereken kulüpte ciddi bir operasyon gerektiğine işaret ediyor.

Sarı-lacivertli yönetim en az sekiz futbolcuyla yolları ayırmayı planlıyor. Bu sayı 13'e çıkabilir.