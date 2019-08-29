Fenerbahçe'de büyük temizlik

Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre sezonun en önemli transferini Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satarak yapan sarı-lacivertli takımda sözleşmeleri biten Volkan, Neustadter, Skrtel, Şener, İsmail, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı.