Fenerbahçe'de Caulker krizi: ''Gitmiyorum!''

Takvim'in haberine göre, Pereira ile anlaşmanın resmi olarak duyurulmasından sadece 3 gün önce 2+1 yıllık imza atan Caulker'ın sözleşme süresinde kazanacağı garanti ücretin 3 milyon Euro (Yaklaşık 30 milyon lira) olduğu öğrenildi.