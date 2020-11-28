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  3. 28 Kasım 2020 12:16

Fenerbahçe'de derbi öncesi Gökhan Gönül şoku

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de derbi öncesi Gökhan Gönül şoku

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik idmanın ardından yapılan aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

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Fenerbahçe'de derbi öncesi Gökhan Gönül şoku

GÖKHAN GÖNÜL TAKIMLA ÇALIŞTI!
Gökhan Gönül takımla birlikte çalışmalara başlarken; Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Mbwana Samatta ve Nazım Sangare'nin tedavilerine devam edildi.

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Fenerbahçe'de derbi öncesi Gökhan Gönül şoku

Gökhan Gönül'ün teknik direktör Erol Bulut ile yaptığı görüşmelerde Beşiktaş derbisinde sahada olmak istediğini ifade etmişti.

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Fenerbahçe'de derbi öncesi Gökhan Gönül şoku

Nazım Sangare'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada Gökhan Gönül'ün durumu son ana kadar takip edilecek.

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