Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi yaşanıyor. Fenerbahçe'nin, Hollanda ekiplerinden Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında takıma kazandırılan genç yıldızın, bonservisinin tamamını ödemediği ortaya çıkmıştı. Hollanda basını
Nijmegen Kulübü'nün Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için gereken 1.4 milyon euroluk bedelin önemli bir kısmını Fenerbahçe'den henüz tahsil edemediği ortaya çıkmıştı.
Konuyla ilgili olarak Hollanda ekibinin sportif direktörü Wilco van Schaik'tan bir açıklama gelmişti.
Wilco van Schaik, maçlarını oynadıkları Goffert Stadyumu'nun 244 bin euroya ulaşan kira borcunu, stadın masraflarını ödeyemediklerini ve Fenerbahçe'den ödeme alamadıklarını kaydetmişti.