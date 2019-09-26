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  3. 26 Eylül 2019 10:35

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi yaşanıyor. Fenerbahçe'nin, Hollanda ekiplerinden Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında takıma kazandırılan genç yıldızın, bonservisinin tamamını ödemediği ortaya çıkmıştı. Hollanda basını

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!

Nijmegen Kulübü'nün Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için gereken 1.4 milyon euroluk bedelin önemli bir kısmını Fenerbahçe'den henüz tahsil edemediği ortaya çıkmıştı.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!

Konuyla ilgili olarak Hollanda ekibinin sportif direktörü Wilco van Schaik'tan bir açıklama gelmişti.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!

Wilco van Schaik, maçlarını oynadıkları Goffert Stadyumu'nun 244 bin euroya ulaşan kira borcunu, stadın masraflarını ödeyemediklerini ve Fenerbahçe'den ödeme alamadıklarını kaydetmişti.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi!

Belediyeye kira borcu ödeyemediklerini de anlatan Wilco van Schaik şunları söylemişti:

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