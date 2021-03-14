Fenerbahçe'de Gökhan Gönül maçı yarıda bıraktı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli sağ bek, müsabakanın 42. dakikasında topsuz alanda sakatlık yaşadı.
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Kulübeye değişiklik işareti yapan Gökhan, 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.
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Sarı lacivertliler Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Gökhan Gönül'ün derbiye yetişip yetişmeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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