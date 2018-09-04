Fenerbahçe'de içler acısı istatistik !

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 4 haftada topladığı 3 puanla tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Değişim, sarı-lacivertli ekibi yaramadı. Phillip Cocu daha şimdiden topu ağzında. Oynadığı futbol umut vermeyen Fenerbahçe'nin ilk 4 haftalık istatistikleri adeta içler acısı... Rakamlar, Kanarya'nın ne hücum ne de savunma yapabildiğini gösteriyor. İşte "vahim" denilen tabloda, Fenerbahçe'nin hücum istatistiklerinden birkaçı:





