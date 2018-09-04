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  3. 04 Eylül 2018 16:55

Fenerbahçe'de içler acısı istatistik !

Süper Lig'de ilk 4 haftada sadece 3 puan toplayabilen Fenerbahçe'de istatistikler taraftarı kara kara düşündürüyor.

Fenerbahçe'de içler acısı istatistik !

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 4 haftada topladığı 3 puanla tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Değişim, sarı-lacivertli ekibi yaramadı. Phillip Cocu daha şimdiden topu ağzında. Oynadığı futbol umut vermeyen Fenerbahçe'nin ilk 4 haftalık istatistikleri adeta içler acısı... Rakamlar, Kanarya'nın ne hücum ne de savunma yapabildiğini gösteriyor. İşte "vahim" denilen tabloda, Fenerbahçe'nin hücum istatistiklerinden birkaçı:


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Fenerbahçe'de içler acısı istatistik !

İlk dört haftada 5 takımdan daha az, 3 takımla ise eşit sayıda (4) gol attı.

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Fenerbahçe'de içler acısı istatistik !

7 takımdan daha az (12) maç başına şut denemesi yaptı.

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Fenerbahçe'de içler acısı istatistik !

14 takımdan daha az (3) maç başına isabetli şut çekti.

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