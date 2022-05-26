Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un 10 numarası belli oldu
Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Jorge Jesus'un yönetime verdiğiğ raporun detayları ortaya çıkmaya başladı.
Süper Lig'i şampiyon Trabzonspor'un ardından 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini kapmıştı. Teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus ismi ön plana çıkmış durumda. Tecrübeli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. (A Spor)
Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımı uzun süredir izlediği ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Jesus'un sarı-lacivertli takımı birkaç aydır takip ettiğini ifade etmişti.
Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Jorge Jesus'un takımın eksik yanlarını rapor olarak kulübe ilettiği belirtildi. Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu transfer döneminde 4-5 takviye yapacaklarını ifade etmişti. Jorge Jesus'un sarı-lacivertli kulüpten talep ettiği isim belli oldu.
Tecrübeli teknik adamın Benfica forması giyen Joao Mario'yu istediği belirtildi. Jorge Jesus'un gelecek sezon Crespo-Zajc ve Joao Mario orta sahasını düşündüğü ifade edildi. Portekiz basınının iddiasına göre teknik direktör Roger Schmidt'i teknik direktörlük görevine getiren Benfica'da Joao Mario'nun durumu belirsizliğini koruyor.