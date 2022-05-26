  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un 10 numarası belli oldu

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un 10 numarası belli oldu

Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Jorge Jesus'un yönetime verdiğiğ raporun detayları ortaya çıkmaya başladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un 10 numarası belli oldu - Resim: 1

Süper Lig'i şampiyon Trabzonspor'un ardından 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini kapmıştı. Teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus ismi ön plana çıkmış durumda. Tecrübeli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. (A Spor)

1 / 5
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un 10 numarası belli oldu - Resim: 2

Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımı uzun süredir izlediği ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Jesus'un sarı-lacivertli takımı birkaç aydır takip ettiğini ifade etmişti.

2 / 5
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un 10 numarası belli oldu - Resim: 3

Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Jorge Jesus'un takımın eksik yanlarını rapor olarak kulübe ilettiği belirtildi. Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu transfer döneminde 4-5 takviye yapacaklarını ifade etmişti. Jorge Jesus'un sarı-lacivertli kulüpten talep ettiği isim belli oldu.

3 / 5
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un 10 numarası belli oldu - Resim: 4

Tecrübeli teknik adamın Benfica forması giyen Joao Mario'yu istediği belirtildi. Jorge Jesus'un gelecek sezon Crespo-Zajc ve Joao Mario orta sahasını düşündüğü ifade edildi. Portekiz basınının iddiasına göre teknik direktör Roger Schmidt'i teknik direktörlük görevine getiren Benfica'da Joao Mario'nun durumu belirsizliğini koruyor.

4 / 5