Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un 10 numarası belli oldu

Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Jorge Jesus'un takımın eksik yanlarını rapor olarak kulübe ilettiği belirtildi. Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu transfer döneminde 4-5 takviye yapacaklarını ifade etmişti. Jorge Jesus'un sarı-lacivertli kulüpten talep ettiği isim belli oldu.