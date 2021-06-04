Fenerbahçe'de Jose Sosa depremi: Takımdan ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız oyuncusu Jose Sosa'nın transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Fenerbahçe'de Jose Sosa transferinde son durum...
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldız oyuncusu Jose Sosa'nın transferi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu için resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezon kadrosuna kattığı Jose Sosa inişli çıkışlı geçen sezonun ardından son haftalarda kadroda yer bulmaya başlamıştı.
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Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'ın arkasında uzun süre yedek bekleyen Arjantinli yıldız Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte Luiz Gustavo'nun yerine orta sahada forma giymiş ve Fenerbahçe'nin üst üste kazandığı haftalarda kilit oyuncu olmuştu.
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Trabzonspor ve Fenerbahçe ile çok yaklaştığı şampiyonluk sevincini yaşayamayan Jose Sosa'nın Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen transfer dedikoduları çıkmaya başladı.
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