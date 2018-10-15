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  3. 15 Ekim 2018 11:48

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolculara servet !

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Nabil Dirar, Aatif, Ozan Tufan ve Kameni’ye yıllık 10 milyon Euro (67 milyon TL) ödeniyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolculara servet !

Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan oyunculara maaş olarak adeta bir servet ödüyor. Kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun yıllık maliyetinin yaklaşık 10 milyon Euro (67 milyon TL). Kadro dışı bırakılan Dirar 3 milyon Euro, Aatif, Volkan Demirel ve Ozan Tufan 1.5'ar milyon, Kameni ise yaklaşık 2.5 milyon Euro kazanıyor.

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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolculara servet !

YÖNETİM DURUMA ÇARE ARIYOR
Durum böyle olunca Fenerbahçe, faydalanamadığı oyuncular için çok yüklü bir külfetin altına girmiş oluyor. Yönetim bu isimlerin bazılarıyla devre arasında yollarını ayırarak tasarruf sağlamayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolculara servet !

FORMA REKLAMI ZOR KARŞILIYOR
Kadro dışı bırakılan oyunculara bu paralar ödenirken Fenerbahçe, forma reklamından alacağı para ise 3 yıllığına 14 milyon Euro. Bu karşılaştırma bile katlanılan maliyetin vehametini gözler önüne seriyor.

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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolculara servet !

CAMİDAN SESLER YÜKSELİYOR!
Mali darboğazdan kurtulmak için başta sponsorlar olmak üzere kaynak arayışı içinde olan Fenerbahçe'de paraların bu şekilde kasadan çıkıyor olması camiada bir çok kesim tarafından da eleştiriliyor.

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