Fenerbahçe'de kimler kalacak? İşte o isimler...

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, geçtiğimiz hafta içinde düzenlediği basın toplantısında, "Birkaç dokunuşla ve yapacağımız takviyelerle ligin en iddialı takımlarından biri olacağız. Zaten gelecek sezon için yüzde 70 hazır olan bir kadromuz var" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Koç'un bu sözlerle işaret ettiği oyuncular şimdiden belli...