Fenerbahçe'de kimler kalacak? İşte o isimler...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, ''Gelecek sezon için yüzde 70 hazır olan bir kadromuz var'' demişti. İşte Başkan Koç'un işaret ettiği o isimler...
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, geçtiğimiz hafta içinde düzenlediği basın toplantısında, "Birkaç dokunuşla ve yapacağımız takviyelerle ligin en iddialı takımlarından biri olacağız. Zaten gelecek sezon için yüzde 70 hazır olan bir kadromuz var" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Koç'un bu sözlerle işaret ettiği oyuncular şimdiden belli...
Bununla birlikte Caner Erkin, Jose Sosa, Serdar Aziz, Mert Hakan, Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da mutlaka yeni sezon planlamasının içerisinde yer alacaklar. Takımın, Mesut ve İrfan Can ikilisi üzerine kurulması bekleniyor. Bu ikili, şampiyonluk yolunda anahtar futbolcuların başında gelecekler. Eksik bölgelere de takviyeler yapılarak, uzun süredir özlemle beklenen Süper Lig şampiyonluğuna ulaşılması hedefleniyor.
Onların yeri garanti
Altay Bayındır
Attila Szalai