Fenerbahçe'de 'Kocaman' pişmanlık
Haziran ayında Ali Koç'un başkanlık görevine seçilmesinin ardından, teknik direktörlük konusunda tercihini Aykut Kocaman'dan yana yapmayıp takımın başına Phillip Cocu'yu getiren Sarı-Lacivertli yönetim şimdi bu kararın pişmanlığını yaşıyor.
Birçok flaş transfere rağmen geçen sezon ve bu sezonun istatistiklerine bakıldığında sadece puan değil, birçok istatistikte Cocu'nun takımı sınıfta kalmış durumda.
COCU HEPSİNDE GERİDE!
9 maçta topladığı 9 puanla küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Fenerbahçe'de en daramatik iskatistik ise atılan gol sayısında.