  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Ekim 2018 12:40

Fenerbahçe'de 'Kocaman' pişmanlık

Fenerbahçe'de 'Kocaman' pişmanlık

Haziran ayında Ali Koç'un başkanlık görevine seçilmesinin ardından, teknik direktörlük konusunda tercihini Aykut Kocaman'dan yana yapmayıp takımın başına Phillip Cocu'yu getiren Sarı-Lacivertli yönetim şimdi bu kararın pişmanlığını yaşıyor.

1/ 9
Fenerbahçe'de 'Kocaman' pişmanlık

Birçok flaş transfere rağmen geçen sezon ve bu sezonun istatistiklerine bakıldığında sadece puan değil, birçok istatistikte Cocu'nun takımı sınıfta kalmış durumda.

2/ 9
Fenerbahçe'de 'Kocaman' pişmanlık

COCU HEPSİNDE GERİDE!

9 maçta topladığı 9 puanla küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Fenerbahçe'de en daramatik iskatistik ise atılan gol sayısında.

3/ 9
Fenerbahçe'de 'Kocaman' pişmanlık

Savunmacı diye eleştiri yağmuruna tutulan Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si geçtiğimiz sezon maç başına 2.2 ortalama ile ligin en golcü takımı olurken, 6 gol atan Cocu'nun Feneri'nin gol ortalaması 0.7 olarak gerçekleşti.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM