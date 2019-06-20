Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam tepki çekti
Fenerbahçe yönetimi kombinelere 200 ile 1000 TL arasında zam yapıldı. Taraftarlar yönetimin kombinelere yaptığı zamlara tepki gösterdi. Fenerbahçe Spor kulübü daha sonra resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yayınladı. .
Yeni sezon öncesi sarı-lacivertliler kombine fiyatlarını açıkladı. Fenerbahçe taraftarı sonunda isyan bayrağını çekti. Yönetimin geçen sezon ki fiyatlara göre 200 lira ile 1000 lira arasında değişen zamlar yapmasına taraftarları çileden çıkardı.
SERT AÇIKLAMALAR YAPILDI Taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "Yönetim tüm yükleri bizim sırtımıza yüklüyor."