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  3. 20 Haziran 2019 13:50

Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam tepki çekti

Fenerbahçe yönetimi kombinelere 200 ile 1000 TL arasında zam yapıldı. Taraftarlar yönetimin kombinelere yaptığı zamlara tepki gösterdi. Fenerbahçe Spor kulübü daha sonra resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yayınladı. .

Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam tepki çekti

Yeni sezon öncesi sarı-lacivertliler kombine fiyatlarını açıkladı. Fenerbahçe taraftarı sonunda isyan bayrağını çekti. Yönetimin geçen sezon ki fiyatlara göre 200 lira ile 1000 lira arasında değişen zamlar yapmasına taraftarları çileden çıkardı.

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Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam tepki çekti

Sosyal medyada yapılan yorumlarda Başkan Ali Koç ve yönetim hakkında sert ifidaler kullandı.

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Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam tepki çekti

SERT AÇIKLAMALAR YAPILDI Taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "Yönetim tüm yükleri bizim sırtımıza yüklüyor."

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Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam tepki çekti

"Geçen sezon her maç tribünleri doldurduk. Yardım kampanyasına katıldık. Bu kadar da fazla artık yeter" dedi.

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