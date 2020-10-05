Fenerbahçe'de korkulan olmadı
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, tam 15 ismi resmi olarak kadrosuna katarken, bir süredir peşinden koştuğu Diego Perotti için de Roma ile anlaşmaya varmıştı.
Sarı-lacivertlilerin her konuda el sıkıştığı Arjantinli yıldız kanat oyuncusu, sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanması için İstanbul'a gelmişti.
Perotti, ayağının tozuyla Fenerbahçe'nin Karagümrük'le oynadığı maçı da tribünden takip ederken, transferin ne zaman açıklanacağı merak konusu olmaya başladı.
Perotti'nin geçmişte yaşadığı büyük sakatlık sorunları, Fenerbahçeli taraftarların kafasında soru işaretleri yaratmıştı.