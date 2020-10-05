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  3. 05 Ekim 2020 01:06

Fenerbahçe'de korkulan olmadı

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, tam 15 ismi resmi olarak kadrosuna katarken, bir süredir peşinden koştuğu Diego Perotti için de Roma ile anlaşmaya varmıştı.

Fenerbahçe'de korkulan olmadı

Sarı-lacivertlilerin her konuda el sıkıştığı Arjantinli yıldız kanat oyuncusu, sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanması için İstanbul'a gelmişti.

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Fenerbahçe'de korkulan olmadı

Perotti, ayağının tozuyla Fenerbahçe'nin Karagümrük'le oynadığı maçı da tribünden takip ederken, transferin ne zaman açıklanacağı merak konusu olmaya başladı.

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Fenerbahçe'de korkulan olmadı

Perotti'nin geçmişte yaşadığı büyük sakatlık sorunları, Fenerbahçeli taraftarların kafasında soru işaretleri yaratmıştı.

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Fenerbahçe'de korkulan olmadı

32 yaşındaki futbolcunun son 2 sezonda yaklaşık 40 maçı sakatlıktan dolayı kaçırması hem sosyal medyada hem de kamuoyunda en çok gündeme gelen konuların başındaydı.

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