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Fenerbahçe'de Melissa Vargas'tan kötü haber

Vodafone Sultanlar Ligi’nde Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Medicana’da Melissa Vargas’tan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Melissa Vargas'tan kötü haber - Resim: 1

Ligde set kaybetmeden lider konumda yer alan Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas’ın sakatlandığı bildirildi.

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Fenerbahçe'de Melissa Vargas'tan kötü haber - Resim: 2

Yıldız oyuncunun Galatasaray Daikin karşılaşması sonrası, sağ diz bölgesinde yaşadığı ağrı sebebiyle yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ diz bölgesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.

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Fenerbahçe'de Melissa Vargas'tan kötü haber - Resim: 3

Yıldız oyuncunun Vakıfbank maçı kadrosunda bu sebeple yer almadığı bildirildi.

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