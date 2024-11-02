Fenerbahçe'de Melissa Vargas'tan kötü haber
Vodafone Sultanlar Ligi’nde Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Medicana’da Melissa Vargas’tan kötü haber geldi.
Ligde set kaybetmeden lider konumda yer alan Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas’ın sakatlandığı bildirildi.
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Yıldız oyuncunun Galatasaray Daikin karşılaşması sonrası, sağ diz bölgesinde yaşadığı ağrı sebebiyle yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ diz bölgesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.
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Yıldız oyuncunun Vakıfbank maçı kadrosunda bu sebeple yer almadığı bildirildi.
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