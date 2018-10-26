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  3. 26 Ekim 2018 13:05

Fenerbahçe'de o yıldızlarla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de o yıldızlarla yollar ayrılıyor

Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, 9. hafta performanslarına bakıldığında son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor.


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Fenerbahçe'de o yıldızlarla yollar ayrılıyor

İlk hafta Bursaspor'u seyircisi önünde yenen Fenerbahçe, daha sonra Ülker Stadı'nda Kayserispor'a yenilip, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.​ Phillip Cocu önderliğindeki Fenerbahçe,9. hafta performanslarına bakıldığında da son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor. Fenerbahçe, 2006/2007'den bu yana ilk kez 10 puanın altında kaldı.

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Fenerbahçe'de o yıldızlarla yollar ayrılıyor

KADRO DIŞILAR!

Fenerbahçe'de Volkan, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılması deprem etkisi yaratırken, ikinci bir dalganın daha gelebileceği iddia edilmeye başlandı.


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Fenerbahçe'de o yıldızlarla yollar ayrılıyor

Liste henüz kesinleşmese de tarihinin en kötü başlangıçlarından birisini yapan sarı-lacivertli ekipte sezon sonu birçok oyuncuyla yollar ayrılacak. İşte Fenerbahçe'de bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan isimler:


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