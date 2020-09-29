Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz depremi
17 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle kadroya dahi alınmadığı iddia ediliyor.
ÜMİT MİLLİ DE OYNAMIŞTI! Herhangi bir sakatlığı bulunmayan 17 yaşındaki orta saha Andorra ile oynanan Ümit Milli maçta forma giymesina rağmen teknik direktör Erol Bulut tarafından kadroya dahil edilmiyor.
Ömer Faruk'un yeni sözleşmeye sıcak bakmaması nedeniyle böyle bir kararın aldığı iddia ediliyor.
Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçlarında 21 kişilik kadroya alınmadı.