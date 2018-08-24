Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday !
Josef ve Giuliano'nun satışıyla kasasına 22.5 milyon euro koyan Fenerbahçe, orta saha için 2 aday belirledi.
Fenerbahçe'de gözler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye 12 milyon euro karşılığında transfer olan Josef de Souza'nın yerine yapılacak transfere çevrildi.
Sabah'ta yer alan habere göre orta saha transferi için ince eleyip sık dokuyan Comolli ve ekibi, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala iki adayı öne çıkardı: Barcelona'dan Denis Suarez ve Bayern Münih'ten Renato Sanches.
Barcelona ve Bayern Münih'te rotasyona dahil olamayan genç yıldızlardan birini kiralık olarak kadrosuna dahil etmeyi amaçlayan sarı lacivertliler, Suarez'in Türkiye'de oynamak için daha istekli olmasının ardından rotayı Barcelona'ya çevirdi.