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  3. 24 Ağustos 2018 12:55

Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday !

Josef ve Giuliano'nun satışıyla kasasına 22.5 milyon euro koyan Fenerbahçe, orta saha için 2 aday belirledi.

Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday !

Fenerbahçe'de gözler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye 12 milyon euro karşılığında transfer olan Josef de Souza'nın yerine yapılacak transfere çevrildi.

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Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday !

Sabah'ta yer alan habere göre orta saha transferi için ince eleyip sık dokuyan Comolli ve ekibi, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala iki adayı öne çıkardı: Barcelona'dan Denis Suarez ve Bayern Münih'ten Renato Sanches.

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Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday !

Barcelona ve Bayern Münih'te rotasyona dahil olamayan genç yıldızlardan birini kiralık olarak kadrosuna dahil etmeyi amaçlayan sarı lacivertliler, Suarez'in Türkiye'de oynamak için daha istekli olmasının ardından rotayı Barcelona'ya çevirdi.

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Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday !

Oyuncuyla anlaşmakta zorlanılmayacağı düşünülürken, Katalan kulübün oyuncu için isteyeceği kiralama bedeli üzerinde görüşmeler devam ediyor.

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