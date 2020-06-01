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  3. 01 Haziran 2020 09:21

Fenerbahçe'de sağ kanada Premier Lig yıldızı!

Transfer çalışmalarına ağırlık veren Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan da kadrosunu güçlendirmek için uğraş veriyor.

Fenerbahçe'de sağ kanada Premier Lig yıldızı!

Özlenen şampiyonluğa gelecek sezon ulaşmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, nokta atışı transferler yapmak için yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'de sağ kanada Premier Lig yıldızı!

Sarı-lacivertliler, özellikle corona virüsü salgını sonrası artan maddi sıkıntılar nedeniyle, öncelikli olarak bonservisi elinde olan veya maliyeti düşük oyunculara yönelmişti.

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Fenerbahçe'de sağ kanada Premier Lig yıldızı!

Tüm bu gelişmeler ışığında İngilizlerden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi.

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Fenerbahçe'de sağ kanada Premier Lig yıldızı!

YARMOLENKO BOMBASI! Takvim'de yer alan habere göre, Ada basını, Premier Lig'de West Ham United forması giyen Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu Fenerbahçe'nin istediğini iddia etti.

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