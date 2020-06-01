Fenerbahçe'de sağ kanada Premier Lig yıldızı!
Transfer çalışmalarına ağırlık veren Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan da kadrosunu güçlendirmek için uğraş veriyor.
Özlenen şampiyonluğa gelecek sezon ulaşmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, nokta atışı transferler yapmak için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-lacivertliler, özellikle corona virüsü salgını sonrası artan maddi sıkıntılar nedeniyle, öncelikli olarak bonservisi elinde olan veya maliyeti düşük oyunculara yönelmişti.