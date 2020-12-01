Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu
Son olarak derbide Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de sıkıntının asıl temelinde savunma hataları yatıyor.
Son olarak derbide Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de sıkıntının asıl temelinde savunma hataları yatıyor.
Rakip 10 kişi kalmışken bile 2 gol yenilmesi bardağı taşırırken, özellikle Mauricio Lemos'un performansı başta olmak üzere tüm defans hattı sınıfta kaldı.
Saha içinde Luiz Gustavo'yu bile çıldırtan Lemos'a fatura çıkarken, Gökhan Gönül, Filip Novak, Caner Erkin ve Tisserand da eleştirilerden nasibini aldı.