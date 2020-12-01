Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

NOVAK'IN KANADI KORİDOR OLDU Özellikle Gökhan'ın N'Sakala ve Necip'in attığı gollerdeki hatası, Lemos'un ilk goldeki hatası, Tisserand'ın ilk ve üçüncü goldeki hataları geceye damga vurdu. Ayrıca Novak'ın kanadının koridor haline gelmesi de dikkat çekti.