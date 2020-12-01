SON DAKİKA
VALİLİK AÇIKLADI; İSTANBUL'DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Aralık 2020 13:55

Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

Son olarak derbide Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de sıkıntının asıl temelinde savunma hataları yatıyor.

Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

Son olarak derbide Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de sıkıntının asıl temelinde savunma hataları yatıyor.

1/ 9
Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

Rakip 10 kişi kalmışken bile 2 gol yenilmesi bardağı taşırırken, özellikle Mauricio Lemos'un performansı başta olmak üzere tüm defans hattı sınıfta kaldı.

2/ 9
Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

Saha içinde Luiz Gustavo'yu bile çıldırtan Lemos'a fatura çıkarken, Gökhan Gönül, Filip Novak, Caner Erkin ve Tisserand da eleştirilerden nasibini aldı.

3/ 9
Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu

NOVAK'IN KANADI KORİDOR OLDU Özellikle Gökhan'ın N'Sakala ve Necip'in attığı gollerdeki hatası, Lemos'un ilk goldeki hatası, Tisserand'ın ilk ve üçüncü goldeki hataları geceye damga vurdu. Ayrıca Novak'ın kanadının koridor haline gelmesi de dikkat çekti.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM