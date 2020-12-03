Fenerbahçe'de sistem değişiyor! Top kaybına '10' numara çözüm

10 numara savunma da yapmalı! (Gürcan BİLGİÇ/ BİR GÖRÜŞ) 10 maçın analizini yaptığınızda Fenerbahçe'nin problem çözmekte sıkıntıları olduğu ortada. Başlarda bunu kenarlardan taşıdıkları toplar yani bol orta ile halletmek istediler ancak rakipler bunu öğrendi ve tedbir aldı.