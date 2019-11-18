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  3. 18 Kasım 2019 14:06

Fenerbahçe'de son transfer gelişmesi

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için, 2 önemli yıldızın adı öne çıkıyor. Yönetim, teknik heyetin verdiği isimlerle dirsek temasına başladı. Sarı lacivertli takımın büyük bir titizlikle yürüttüğü transfer çalışması

Fenerbahçe'de son transfer gelişmesi

Fotomaç'ın haberine göre; Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de gündeminde birçok isim olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de son transfer gelişmesi

Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler adımlarını buna göre atıyor.

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Fenerbahçe'de son transfer gelişmesi

Süper Lig'de ilk 11 hafta sonunda ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'de son transfer gelişmesi

Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken yaz transfer döneminde olduğu gibi transferde başrolü Damien Comolli oynuyor.

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