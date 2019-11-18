Fenerbahçe'de son transfer gelişmesi
Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için, 2 önemli yıldızın adı öne çıkıyor. Yönetim, teknik heyetin verdiği isimlerle dirsek temasına başladı. Sarı lacivertli takımın büyük bir titizlikle yürüttüğü transfer çalışması
Fotomaç'ın haberine göre; Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de gündeminde birçok isim olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler adımlarını buna göre atıyor.
Süper Lig'de ilk 11 hafta sonunda ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.