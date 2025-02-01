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Fenerbahçe'de sürpriz Talisca kararı

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'nun, UEFA'ya bildirilecek oyuncu listesine Talisca'yı eklemeyeceği öne sürüldü.

Kaynak: Sözcü
Fenerbahçe'de sürpriz Talisca kararı - Resim: 1

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Ancak UEFA kuralları gereği, sarı-lacivertliler Avrupa Ligi listesine yalnızca 3 yeni oyuncu ekleyebilecek.

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Fenerbahçe'de sürpriz Talisca kararı - Resim: 2

Bu nedenle Mourinho'nun hangi oyuncuları listeye dahil edeceği büyük merak konusu oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe'de sürpriz Talisca kararı - Resim: 3

Teknik heyet, UEFA listesine eklenmesi gereken 3 ismi belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Özellikle defans hattında takıma yapılan takviyelerin ardından hangi futbolcuların Avrupa'da forma giyeceği netleşmeye başladı.

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Fenerbahçe'de sürpriz Talisca kararı - Resim: 4

Sözcü'nün haberine göre, Mourinho, sol bekte alternatifsiz kalmamak için sezon başında listeye yazılmayan Kostic'i UEFA kadrosuna ekleme kararı aldı. Kostic'in eklenmesiyle birlikte sadece 2 oyunculuk yer kaldı.

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