Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu: Liste başında iki isim var!

beIN Sports'un haberine göre; Sarı lacivertlilerde liste başında olan adayların Aykut Kocaman ve İsmail Kartal olduğu iddia edildi. İki isimde takımın başına geçmeyi daha önceki açıklamalarında kabul edeceklerini ifade etmişti.

Fenerbahçe'de teknik direktör kararı seçim sonrası verilecek. Mevcut başkan Sadettin Saran'ın aday olup olmayacağı ve seçim tarihinin ise bugün netlik kazanması bekleniyor.