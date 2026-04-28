Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu: Liste başında iki isim var!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için iki ismin öne çıktığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin derbide yaşadığı farklı mağlubiyet ve şampiyonluk yarışında ağır yara alınması sonrası teknik heyet konusunda radikal kararlar alındı. Sarı-lacivertlilerde Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantı sonucunda Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrılması kararlaştırıldı. Futbol A takımının Süper Lig'de kalan maçlarında takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle sahaya çıkacak.
Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından sarı lacivertlilerin yeni hocasının kim olacağı merak konusu olurken teknik direktörlük için iki ismin öne çıktığı öğrenildi.
beIN Sports'un haberine göre; Sarı lacivertlilerde liste başında olan adayların Aykut Kocaman ve İsmail Kartal olduğu iddia edildi. İki isimde takımın başına geçmeyi daha önceki açıklamalarında kabul edeceklerini ifade etmişti.
Fenerbahçe'de teknik direktör kararı seçim sonrası verilecek. Mevcut başkan Sadettin Saran'ın aday olup olmayacağı ve seçim tarihinin ise bugün netlik kazanması bekleniyor.
Kartal, Fenerbahçe'den teklif gelip gelmediğine dair soruya "Hayır, gelmedi." yanıtını vermişti. Kartal, "Teklif gelse geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna ise "Elbette değerlendiririz" cevabını verdi.