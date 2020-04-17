Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözülüyor!

BULUT DA İSTİYOR Erol Bulut da son dönemde artık daha yüksek bir sesle, "Elbette hedefim ve hayalim büyük bir takım çalıştırmak. Buna da hazırım" sözlerini sarf ederek, Fenerbahçe taraftarı olduğunu da saklamıyor.Yabancı teknik adamların bütçe talebi, transferdeki istekleri, özellikle dövizdeki artış bir diğer önemli konu. Bu nedenlerle tüm yollar, TL bazında anlaşmaya sıcak bakan ve 1995-99 arasında forma giydiği Fenerbahçe'ye teknik direktörlük yapmak isteyen Erol Bulut'a çıkıyor.