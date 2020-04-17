Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözülüyor!
Ciddi bir planlama yapmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde ilk halledilmesi gereken mesele, teknik direktörlük olacak. Şu anda hem koronavirüs etkisi hem de mevcut ekonomik yapı nedeniyle adımlarını temkinli atmak zorunda olan kulüpte, Erol Bulut ismi artık daha yüksek sesle konuşuluyor. ...
Şampiyonluk hasreti 6 yıla çıkan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunu artık iple çekiyor. Ancak ciddi bir planlama yapmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde ilk halledilmesi gereken mesele, teknik direktörlük olacak. Şu anda hem koronavirüs etkisi hem de mevcut ekonomik yapı nedeniyle adımlarını temkinli atmak zorunda olan kulüpte, Erol Bulut ismi artık daha yüksek sesle konuşuluyor.
İlk olarak Erol Bulut; 2015-17 arası Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yaparken Emre Belözoğlu ile çalışmış ve çok iyi bir iletişim yakalamıştı. Sportif direktörlük yapması düşünülen Belözoğlu'nun kafasındaki futbol yapısına da Bulut'un uygun olduğu biliniyor.
Başkan Ali Koç da geçtiğimiz aylarda genç teknik adamı işaret ederek, "Alanyaspor'un iyi ve başarılı bir teknik direktörü var. Eski futbolcumuz" ifadelerini kullanmıştı.Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bulut için Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu da yeşil ışığı geçen hafta yaktı, "Fenerbahçe'den teklif alırsa, hocamızın yolunu gururla açarız" dedi.
BULUT DA İSTİYOR Erol Bulut da son dönemde artık daha yüksek bir sesle, "Elbette hedefim ve hayalim büyük bir takım çalıştırmak. Buna da hazırım" sözlerini sarf ederek, Fenerbahçe taraftarı olduğunu da saklamıyor.Yabancı teknik adamların bütçe talebi, transferdeki istekleri, özellikle dövizdeki artış bir diğer önemli konu. Bu nedenlerle tüm yollar, TL bazında anlaşmaya sıcak bakan ve 1995-99 arasında forma giydiği Fenerbahçe'ye teknik direktörlük yapmak isteyen Erol Bulut'a çıkıyor.