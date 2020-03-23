Fenerbahçe'de yolcular belli oldu!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve adı Erol Bulut, Mircea Lucescu ve Tayfun Korkut ile anılan Kanarya'da sezon sonunda futbol kariyerine nokta koyacak olan Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirileceği ve Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın da sportif direktör ile teknik direktör arasında köprü görevi üstleneceği öğrenildi.