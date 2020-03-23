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  3. 23 Mart 2020 18:06

Fenerbahçe'de yolcular belli oldu!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarının son 7 haftasından da galibiyet çıkaramayarak zirve yarışından kopan Fenerbahçe'de gelecek sezon çalışmaları şimdiden başladı.

Fenerbahçe'de yolcular belli oldu!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarının son 7 haftasından da galibiyet çıkaramayarak zirve yarışından kopan Fenerbahçe'de gelecek sezon çalışmaları şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'de yolcular belli oldu!

Kötü gidişatın ardından yolların ayrıldığı Ersun Yanal'ın ardından teknik direktörlük görevi için henüz bir isimle anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler, ilk olarak hoca sorununu çözecek.

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Fenerbahçe'de yolcular belli oldu!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve adı Erol Bulut, Mircea Lucescu ve Tayfun Korkut ile anılan Kanarya'da sezon sonunda futbol kariyerine nokta koyacak olan Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirileceği ve Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın da sportif direktör ile teknik direktör arasında köprü görevi üstleneceği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de yolcular belli oldu!

Fenerbahçe'de yeni hoca için arayışlar sürerken, yeni sezonda yapılacak transferler ve takımdan ayrılacak isimler de belirlenmeye başladı.

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