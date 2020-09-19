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  3. 19 Eylül 2020 13:10

Fenerbahçe'den 162 milyon TL'lik müthiş transfer başarısı

Fenerbahçe, 2020-21 sezonunu galibiyetle açtı ve yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Son 2 sezonda önce 6.'lık ardından 7.'lik nedeniyle kulüpte oluşan hayal kırıklığı bir anda yerini pozitif görüntüye bıraktı.

Fenerbahçe'den 162 milyon TL'lik müthiş transfer başarısı

22 yıllık futbol kariyerini bitererek sarı-lacivertli kulüpte kurulan yeni futbol yapılanmasına katılan Emre Belözoğlu ile farklı bir dönem başladı.

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Fenerbahçe'den 162 milyon TL'lik müthiş transfer başarısı

Başkan Ali Koç'un desteklediği, Selahattin Baki ve Kemal Danabaş'ın da yer aldığı sistemde kısa sürede önemli işler yapıldı.

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Fenerbahçe'den 162 milyon TL'lik müthiş transfer başarısı

Sadece 45 günde son yılın sorunları tek tek ortadan kaldırıldı. 4 Ağustos'ta teknik direktör olarak Erol Bulut resmen açıklandı.

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Fenerbahçe'den 162 milyon TL'lik müthiş transfer başarısı

TRANSFERLERLE GÖVDE GÖSTERİSİ 6 Ağustos'ta da transferler adeta gövde gösteriyle duyuruldu. Sarı-lacivertlilerin rakiplerinden yıldızlar bir bir transfer edildi.

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