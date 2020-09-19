Fenerbahçe'den 162 milyon TL'lik müthiş transfer başarısı
Fenerbahçe, 2020-21 sezonunu galibiyetle açtı ve yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Son 2 sezonda önce 6.'lık ardından 7.'lik nedeniyle kulüpte oluşan hayal kırıklığı bir anda yerini pozitif görüntüye bıraktı.
22 yıllık futbol kariyerini bitererek sarı-lacivertli kulüpte kurulan yeni futbol yapılanmasına katılan Emre Belözoğlu ile farklı bir dönem başladı.
Başkan Ali Koç'un desteklediği, Selahattin Baki ve Kemal Danabaş'ın da yer aldığı sistemde kısa sürede önemli işler yapıldı.
Sadece 45 günde son yılın sorunları tek tek ortadan kaldırıldı. 4 Ağustos'ta teknik direktör olarak Erol Bulut resmen açıklandı.