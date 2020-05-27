Fenerbahçe'den 9 maddelik yeni kararlar!
Fenerbahçe'de Riva'da kamp dün itibariyle başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde 1 hafta boyunca dış dünyaya kapanarak futbola odaklanacak.
12 Haziran'da başlayacak Süper Lig ve sonraki günler oynanacak Türkiye Kupası için motive olmaya çalışacak.
Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren hazırlıkları, kararı ve son Riva adımıyla öne çıkan sarı-lacivertliler, corona virüsü protokolünü titizlikle uyguluyor.
Riva'daki kamp öncesi herkesin testinin negatif çıkmasıyla rahatlayan Fenerbahçe'de teknik heyet, idari ekip, görevliler ve futbolcular sıkı bir kamp dönemi geçirecek.