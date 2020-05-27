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  3. 27 Mayıs 2020 14:30

Fenerbahçe'den 9 maddelik yeni kararlar!

Fenerbahçe'de Riva'da kamp dün itibariyle başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde 1 hafta boyunca dış dünyaya kapanarak futbola odaklanacak.

Fenerbahçe'den 9 maddelik yeni kararlar!

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig ve sonraki günler oynanacak Türkiye Kupası için motive olmaya çalışacak.

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Fenerbahçe'den 9 maddelik yeni kararlar!

Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren hazırlıkları, kararı ve son Riva adımıyla öne çıkan sarı-lacivertliler, corona virüsü protokolünü titizlikle uyguluyor.

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Fenerbahçe'den 9 maddelik yeni kararlar!

Riva'daki kamp öncesi herkesin testinin negatif çıkmasıyla rahatlayan Fenerbahçe'de teknik heyet, idari ekip, görevliler ve futbolcular sıkı bir kamp dönemi geçirecek.

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Fenerbahçe'den 9 maddelik yeni kararlar!

Özellikle Almanya'da Bundesliga ekiplerinin protokolü izleniyor.

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