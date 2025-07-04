Fenerbahçe'den ayrılan Beşiktaş'ı çıldırtan Osayi-Samuel resmi imzayı attı
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra bir süre adı Beşiktaş ile anılan ancak astronomik istekleri nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu.
Kaynak: DHA / İHA
İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, 27 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
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Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Osayi-Samuel, Beşiktaş ile anlaşmaya varmış ancak transfer sonrasında gerçekleşmemişti.
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İngiltere ekibi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.
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Osayi-Samuel, Birmingham City takımının Portekiz’de yapacağı sezon öncesi antrenman kampı öncesinde takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek.
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