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  4. Fenerbahçe'den ayrılan Beşiktaş'ı çıldırtan Osayi-Samuel resmi imzayı attı!

Fenerbahçe'den ayrılan Beşiktaş'ı çıldırtan Osayi-Samuel resmi imzayı attı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra bir süre adı Beşiktaş ile anılan ancak astronomik istekleri nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu.

Kaynak: DHA / İHA
Fenerbahçe'den ayrılan Beşiktaş'ı çıldırtan Osayi-Samuel resmi imzayı attı - Resim: 1

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, 27 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 

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Fenerbahçe'den ayrılan Beşiktaş'ı çıldırtan Osayi-Samuel resmi imzayı attı - Resim: 2

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Osayi-Samuel, Beşiktaş ile anlaşmaya varmış ancak transfer sonrasında gerçekleşmemişti.

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Fenerbahçe'den ayrılan Beşiktaş'ı çıldırtan Osayi-Samuel resmi imzayı attı - Resim: 3

İngiltere ekibi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.

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Fenerbahçe'den ayrılan Beşiktaş'ı çıldırtan Osayi-Samuel resmi imzayı attı - Resim: 4

Osayi-Samuel, Birmingham City takımının Portekiz’de yapacağı sezon öncesi antrenman kampı öncesinde takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek.

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